Кремль считает продление американских санкций автоматическим решением

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продление американских санкций против России, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине, — решение «достаточно автоматическое», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры с Вашингтоном продолжаются, но это сложный и длительный процесс, пояснил представитель Кремля.

На брифинге у Пескова спросили, было ли решение США ожидаемым для России на фоне переговоров, в том числе тех, которые идут в рамках российско-американской группы по экономическим делам.

«Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный. И он растянутый по времени. Поэтому, конечно, никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было. Это продление — решение достаточно автоматическое. А что будет потом, в результате переговорного процесса, уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализироваться», — ответил пресс-секретарь российского лидера.