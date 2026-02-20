Кремль считает продление американских санкций автоматическим решением
14:32 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продление американских санкций против России, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине, — решение «достаточно автоматическое», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры с Вашингтоном продолжаются, но это сложный и длительный процесс, пояснил представитель Кремля.
На брифинге у Пескова спросили, было ли решение США ожидаемым для России на фоне переговоров, в том числе тех, которые идут в рамках российско-американской группы по экономическим делам.
«Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный. И он растянутый по времени. Поэтому, конечно, никаких завышенных ожиданий на этот счет у нас не было. Это продление — решение достаточно автоматическое. А что будет потом, в результате переговорного процесса, уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализироваться», — ответил пресс-секретарь российского лидера.
НОВОСТИ
- 15:32 20.02.2026
- Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии
- 15:12 20.02.2026
- Отношения РФ и Японии сведены к нулю, в этих условиях невозможно обсуждать мир — Песков
- 15:00 20.02.2026
- ЕС не нужна Украина для защиты своих границ — глава МИД Венгрии
- 14:50 20.02.2026
- Сбер запустил акцию «Спасибо нашим олимпийцам» в поддержку российских спортсменов
- 14:12 20.02.2026
- Украина может пойти на территориальные уступки ради вступления в ЕС — Die Welt
- 14:00 20.02.2026
- Подписание мира с Японией без смены модальности в отношениях недостижимо — Песков
- 13:32 20.02.2026
- ЕК обеспокоена, что в ЕС растут сроки поставки оружия и цены, а не объемы его производства
- 13:22 20.02.2026
- Клиенты Сбера заработали 868,9 миллиарда рублей на вкладах и накопительных счетах в 2025 году
- 13:12 20.02.2026
- Девять человек в автомобиле провалились под лед Байкала, есть погибшие — СК
- 13:11 20.02.2026
- Сбер назвал расчеты в рупиях выгодными для России и Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать