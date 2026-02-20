Арабские страны выступают против ударов США по Ирану с их территорий — ТВ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арабские государства — союзники США, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию, где размещены около 40 тыс. американских военнослужащих, выступают против использования их территорий для военной операции против Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, арабские страны опасаются ответного удара Ирана по американским объектам на их территории. Помимо арабских посредников, дипломатическое урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Тегерана поддерживает Турция. Эти страны выступают против смены государственного строя в Иране, отмечает CBS News.