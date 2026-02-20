В ГД предлагают ужесточить регистрацию рождения детей при домашних родах

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект об обязательном медосмотре женщины и ребенка в течение трех дней после домашних родов направлен на отзыв в правительство. Поправки разработаны первым зампредом комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой («Единая Россия»), документ есть в распоряжении ТАСС.

Закон об актах гражданского состояния предлагается дополнить пунктом: «При государственной регистрации рождения ребенка, родившегося вне медицинской организации <…>, представляется медицинское заключение о состоянии здоровья родившей женщины и новорожденного ребенка». Такое заключение должно будет выдаваться только медорганизацией, осуществляющей деятельность по специальностям «акушерство и гинекология» и «неонатология», после «осмотра женщины и ребенка, проведенного не позднее трех рабочих дней со дня рождения ребенка».

В настоящее время для регистрации рождения ребенка, появившегося на свет вне роддома, в том числе при домашних родах, достаточно предъявить в органах ЗАГС самого ребенка и заявление свидетеля, присутствовавшего при родах, а медосвидетельствование не обязательно.

Как заявила ТАСС Буцкая, отсутствие обязательного медицинского подтверждения факта рождения создает возможность для злоупотреблений, включая регистрацию фиктивного рождения детей для последующего получения выплат от государства.

Кроме того, при родах вне роддома женщина и ребенок лишаются своевременной квалифицированной медицинской помощи. «Принятие законопроекта позволит обеспечить своевременное выявление послеродовых осложнений и врожденных патологий, исключить возможность злоупотреблений при регистрации рождения, защитить права детей, рожденных вне медицинских организаций», — подчеркивается в пояснительной записке.

«Несмотря на то, что роды — это естественный процесс, там могут быть свои особенности. В связи с этим надо осмотреть женщину и ребенка для того, чтобы быть уверенным, что все хорошо и дальше ребенок может расти и развиваться», — сказала Буцкая.