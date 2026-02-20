Путин освободил Вершинина от должности замглавы МИД РФ и назначил послом в Турции

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности заместителя министра иностранных дел РФ и назначил его послом в Турции. Об этом говорится в указах президента, опубликованных на официальном портале правовой информации.

«Освободить Вершинина Сергея Васильевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

В другом указе говорится о назначении Вершинина российским послом в Турции. «Назначить Вершинина Сергея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике», — отмечено в документе.