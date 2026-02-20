ЕК в 20-м пакете санкций готовит основания для перехвата танкеров с нефтью РФ — источник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) в 20-м пакете санкций подгоняет юридические основания для перехвата танкеров с российской нефтью, что вызывает острые опасения у ряда стран Евросоюза по поводу рисков военного столкновения с Россией на море. Об этом заявил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя.

«В 20-м пакете фактически речь идет о подготовке юридических оснований для остановки, инспекций и возможной конфискации танкеров, перевозящих (по мнению Брюсселя — прим. ТАСС) российскую нефть, и их содержимого. Это вызывает серьезную озабоченность у ряда государств ЕС, поскольку грозит прямым военным столкновением на море», — отметил дипломат, комментируя проблемы утверждения 20-го пакета санкций против РФ.