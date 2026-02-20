0
ЕК в 20-м пакете санкций готовит основания для перехвата танкеров с нефтью РФ — источник

10:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) в 20-м пакете санкций подгоняет юридические основания для перехвата танкеров с российской нефтью, что вызывает острые опасения у ряда стран Евросоюза по поводу рисков военного столкновения с Россией на море. Об этом заявил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя.

«В 20-м пакете фактически речь идет о подготовке юридических оснований для остановки, инспекций и возможной конфискации танкеров, перевозящих (по мнению Брюсселя — прим. ТАСС) российскую нефть, и их содержимого. Это вызывает серьезную озабоченность у ряда государств ЕС, поскольку грозит прямым военным столкновением на море», — отметил дипломат, комментируя проблемы утверждения 20-го пакета санкций против РФ.

10:32 20.02.2026
НОРАД утверждает, что отследило пять российских самолетов у Аляски
10:20 20.02.2026
Степашин надеется на решение задач СВО в этом году
10:05 20.02.2026
Компартия Китая заявила о готовности вместе с КНДР защищать стабильность в регионе
09:32 20.02.2026
Иран будет считать все базы врага законными целями в случае агрессии — постпред при ООН
09:20 20.02.2026
Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы 50 млн баррелей нефти
09:05 20.02.2026
Орбан признался, что всерьез опасается выхода США из переговоров по Украине
09:00 20.02.2026
Силы ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами РФ
00:20 20.02.2026
Россия ведёт разработку и внедрение новых комплексов гиперзвукового ракетного оружия – Генштаб
00:15 20.02.2026
С начала СВО Украина потеряла более 1,5 млн военнослужащих - Генштаб
20:45 19.02.2026
Делегация Белоруссии не получила визы в США для участия в заседании Совета мира
