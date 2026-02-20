09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Виктор Орбан опасается, что постоянные попытки лидеров Евросоюза помешать посредническим усилия США в урегулировании конфликта на Украине вынудят американского президента Дональда Трампа выйти из переговорного процесса. Глава венгерского правительства считает, что без участия американцев мир на Украине установить не удастся.

«Я боюсь только того, что американцы внезапно соберут вещи и уедут домой с российско-украинских мирных переговоров. Сегодня ситуация такова, что ее невозможно замаскировать никакими изощренными лингвистическими ухищрениями. В то время как президент Трамп настойчиво пытается договориться об урегулировании, европейцы переходят ему дорогу на каждом шагу», — заявил Орбан, выступая в четверг вечером на встрече с венгерскими журналистами в Вашингтоне после первого заседания Совета мира под председательством Трампа.

«Американцы постоянно выдвигают мирные инициативы, находятся в прямом контакте с русскими, ведут переговоры, в то время как европейские лидеры решили продолжать войну и считают, что необходимо разгромить Россию на территории Украины», — отметил глава правительства, пресс-конференцию которого транслировал телеканал М1. Он добавил, что «сотрудничество между Соединенными Штатами и Европой становится все более сложным».

Орбан рассказал, что во время встреч с Трампом убеждал его в необходимости продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине, который в противном случае будет продолжаться еще в течение долгого времени. «Я не знаю, как можно будет остановить эту войну без американцев», — подчеркнул премьер.

По его мнению, у европейцев нет своих идей насчет того, «как добиться мира в Европе», а лидеры ЕС откровенно выступают за продолжение украинского конфликта и военную поддержку Киева. «Если мы предоставим европейцам и русским возможность самим устанавливать мир, то это будет не мир, а война. Поэтому как сторона, выступающая за мир, мы заинтересованы в том, чтобы американцы продолжали участвовать в мирном процессе», — заключил Орбан.