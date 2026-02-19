Делегация Белоруссии не получила визы в США для участия в заседании Совета мира

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании Совета мира, несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе МИД Белоруссии.

Как отметили в дипведомстве, белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства Александра Лукашенко страну представит министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно, подчеркнули в МИД. «Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.