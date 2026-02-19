Делегация Белоруссии не получила визы в США для участия в заседании Совета мира
20:45 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании Совета мира, несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе МИД Белоруссии.
Как отметили в дипведомстве, белорусская сторона оперативно проинформировала организаторов мероприятия о том, что по решению главы государства Александра Лукашенко страну представит министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно, подчеркнули в МИД. «Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы нашей делегации выданы не были», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
НОВОСТИ
- 20:05 19.02.2026
- На своей восточной границе Эстония роет противотанковые рвы и заказала сотни бетонных бункеров - ERR
- 19:52 19.02.2026
- Сбер: Отраслевые полигоны позволяют ускорить процесс импортозамещения в финансовых организациях
- 19:50 19.02.2026
- Оглашен список стран, которые предоставят свои силы для военного контингента ISF в Газе
- 19:40 19.02.2026
- Песков прокомментировал «список требований» к Москве, составленный Каллас
- 18:18 19.02.2026
- Медведев: Мы действительно очень сильно отстали [в микроэлектронике]
- 17:40 19.02.2026
- Швеция направит $1,42 млрд на усиление ПВО Украины
- 17:18 19.02.2026
- Сбер и НСПК развивают межбанковский обмен риск-индикаторами транзакций для противодействия мошенничеству
- 17:12 19.02.2026
- Граждан освободят от пошлины при обращении в суд за исправлением судебной ошибки
- 17:00 19.02.2026
- Дмитриев опроверг, что РФ предложила США проекты на $12 трлн «в обмен» на снятие санкций
- 16:32 19.02.2026
- Чем дольше Зеленский будет у власти, тем меньше будет Украина — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать