Швеция направит $1,42 млрд на усиление ПВО Украины

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции приняло решение о новом, 21-м пакете военной помощи Украине размером 12,9 млрд крон ($1,42 млрд). Деньги будут направлены на усиление систем ПВО, сообщил на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон.

«Необходимость усиления противовоздушной обороны является неотложной, — сказал он. — Швеция — одна из стран, оказывающих Украине наибольшую поддержку как в количественном, так и в качественном отношении. Поставленные нами шведские системы показали себя очень хорошо на поле боя».

Средства будут потрачены прежде всего на новую систему ПВО ближнего действия, которая «способна защищать порты, жилые районы, электростанции или воинские части» от авиаударов. 4,3 млрд крон ($474,53 млн) пойдут на закупку и передачу Украине мобильных зенитных систем шведского производства TRIDON. 5,6 млрд крон ($618 млн) будут использованы Киевом для производства и разработки ракет и дронов. 3 млрд крон ($331 млн) будут направлены на закупки гранатометов у шведской оборонной промышленности, приобретения артиллерийских снарядов, обучения украинского личного состава.

По данным правительства, общий размер военной поддержки Украины со стороны Швеции составляет 103 млрд крон ($11,37 млрд).