Граждан освободят от пошлины при обращении в суд за исправлением судебной ошибки

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России намерен освободить граждан от уплаты пошлины при обращении в суд из-за допущенной судебной ошибки. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ с участием президента России Владимира Путина.

«В настоящее время ведется подготовка постановления Пленума, которым планируется расширить перечень оснований для освобождения граждан от уплаты государственной пошлины при обращении в суды, в том числе при обжаловании актов в связи с допущенными судебными ошибками», — отметил он.