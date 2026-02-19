Нехватка судей в РФ составляет около 15% — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нехватка судей в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах РФ составляет 15%. На это указал президент России Владимир Путин на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.

«При этом у нас наблюдается, и это мы тоже хорошо с вами знаем, нехватка судей. Около 15% в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Знаю, что эти вопросы, вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами — один из ключевых в вашей повестке», — отметил Путин.