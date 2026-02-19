Белоруссия не увеличивает численность ВС, а оснащает их высокотехнологичным оружием — МО
14:32 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минск не увеличивает численность Вооруженных сил Белоруссии, а оснащает их высокотехнологичным оружием. Об этом журналистам заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко.
«Мы не увеличиваем численность вооруженных сил, о чем заявили в очередной раз. Мы оснащаемся высокотехнологичным оружием, которое позволит нам обеспечивать меры стратегического сдерживания. Это вооружение, современная техника, например самолеты, вертолеты, а также ракетное вооружение, которое позволят нам сдерживать устремления, сдерживать негативную риторику наших соседей и в целом стран Запада», — сказал он.
