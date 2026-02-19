Число уволившихся из МВД РФ в прошлом году на 40% превысило число поступивших на службу

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личный состав МВД России работает на пределе возможностей: число уволившихся из МВД в прошлом году на 40% превысило число поступивших на службу. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

«Личный состав работает на пределе возможностей, я бы сказал за гранью возможностей. <…> Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабной характер. В минувшем году количество уволившихся сотрудников увеличилось на 7% и достигло 80 тысяч человек. Это почти на 40% больше, чем поступило на службу», — сказал он.