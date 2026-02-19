0
НОВОСТИ

Экс-принц Эндрю задержан по делу Эпштейна — Би-би-си

14:00 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Бывший принц был задержан в свой 66-й день рождения. Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что к его дому на территории королевского поместья Сандрингем на востоке Англии приехали шесть полицейских автомобилей.

