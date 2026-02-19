Пропавшая на Валааме девушка обнаружена погибшей

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волонтеры в ходе поисковых работ обнаружили пропавшую в начале февраля на Валааме Наталью Простакову. Она погибла, сообщили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Карелии.

«В ходе поисковых работ сегодня добровольцами ДПСО „ЛизаАлерт“ Республики Карелия обнаружена погибшей Простакова Наталья, ранее числившаяся пропавшей», — сообщил собеседник агентства.