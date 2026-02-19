Фицо заявил, что шантаж Словакии с поставками нефти не сблизит Украину с ЕС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шантаж с ограничениями поставок нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» не сблизит Украину с Евросоюзом. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Если [Владимир] Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью сблизит Украину с ЕС, он глубоко ошибается», — написал премьер.

Нефть по трубопроводу «Дружба» перестала поступать в Словакию с начала февраля. В среду правительство республики объявило о кризисной ситуации из-за нехватки нефти, а расположенный в Братиславе нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft прекратил поставки своей продукции на Украину.