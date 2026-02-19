0
НОВОСТИ

Доля безналичных платежей в РФ в 2025 г. достигла 88%

11:00 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля безналичных платежей в России по итогам 2025 года достигла 88%, сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Доля безналичных платежей на конец 2025 года составила 88%», — сказала Бакина.

