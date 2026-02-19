США выводят все свои войска из Сирии — WSJ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты осуществляют вывод всех своих оставшихся военнослужащих из Сирии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, США уже занимаются выводом порядка 1 тыс. оставшихся в арабской республике американских военных. Этот процесс может занять порядка двух месяцев. Отмечается, что данное решение не связано с ростом напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

Ранее в феврале сообщалось, что Центральное командование Вооруженных сил США завершило упорядоченный вывод американских сил с базы Эт-Танф в Сирии.