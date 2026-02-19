Общий объем помощи Японии для Украины составляет $20 млрд — глава МИД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем помощи, заявленный правительством Японии для Украины, составляет 20 млрд долларов. Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

«Что касается мер, предпринятых Японией в сотрудничестве, в первую очередь, со странами G7, то мы объявили о выделении помощи в общем на 20 млрд долларов, включая гуманитарную, финансовую помощь, поддержку в восстановлении и реконструкции», — сказал он. Мотэги добавил, что Токио оказывает помощь, также предоставляя «такое оборудование, как бронежилеты и машины Сил самообороны».