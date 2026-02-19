0
0
183
НОВОСТИ

Общий объем помощи Японии для Украины составляет $20 млрд — глава МИД

10:32 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем помощи, заявленный правительством Японии для Украины, составляет 20 млрд долларов. Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

«Что касается мер, предпринятых Японией в сотрудничестве, в первую очередь, со странами G7, то мы объявили о выделении помощи в общем на 20 млрд долларов, включая гуманитарную, финансовую помощь, поддержку в восстановлении и реконструкции», — сказал он. Мотэги добавил, что Токио оказывает помощь, также предоставляя «такое оборудование, как бронежилеты и машины Сил самообороны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 19.02.2026
Фицо заявил, что шантаж Словакии с поставками нефти не сблизит Украину с ЕС
0
0
11:32 19.02.2026
Мужчина подорвал гранату в Ростовской области при задержании, ранены двое полицейских
0
90
11:20 19.02.2026
Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному заключению по делу о мятеже
0
113
11:05 19.02.2026
США заставили Европу «проснуться», подняв вопрос ее обороны — постпред при ЕС
0
137
11:00 19.02.2026
Доля безналичных платежей в РФ в 2025 г. достигла 88%
0
141
10:55 19.02.2026
В Сбере искусственный интеллект автономно отрабатывает 70% киберинцидентов
0
148
10:50 19.02.2026
Сбер: более 90% кибератак можно предупредить за счет данных киберразведки
0
145
10:20 19.02.2026
В РФ средняя пенсия по старости превысила 27 тыс. рублей — Соцфонд
0
194
10:05 19.02.2026
Отряды саперов МЧС создадут в Белгородской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях
0
228
10:00 19.02.2026
Трамп еще не принял окончательного решения относительно удара по Ирану — CNN
0
227

Возврат к списку