В РФ средняя пенсия по старости превысила 27 тыс. рублей — Соцфонд
10:20 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний размер пенсий по старости в России в январе 2026 года составил свыше 27 тыс. рублей. Это следует из данных Соцфонда, которые изучил ТАСС. «Средний размер назначенных пенсий по старости по состоянию на 1 января 2026 года: Российская Федерация — 27 202», — говорится в сообщении.
Средний размер пенсии по старости среди работающих граждан составил 24 447, а среди неработающих — 27 818, указывается в материалах.
В январе прошлого года средний размер пенсии в России был на две тысячи меньше — 24 979, сообщается в документах.
НОВОСТИ
- 10:05 19.02.2026
- Отряды саперов МЧС создадут в Белгородской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях
- 10:00 19.02.2026
- Трамп еще не принял окончательного решения относительно удара по Ирану — CNN
- 09:32 19.02.2026
- Среднее значение РФ по уровню материнской смертности в 7,4 раза ниже среднемирового — АСИ
- 09:20 19.02.2026
- США выводят все свои войска из Сирии — WSJ
- 09:05 19.02.2026
- Школьник в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии
- 09:00 19.02.2026
- 113 украинских БПЛА сбито над регионами РФ за ночь — Минобороны
- 21:40 18.02.2026
- Во Франции в руках злоумышленника могли оказаться данные более чем миллиона владельцев банковских счетов - СМИ
- 21:10 18.02.2026
- Власти Венгрии сообщили на какой срок стране хватит запасов нефти
- 20:45 18.02.2026
- Малый бизнес не будут штрафовать за ошибки в отчетности в первый период – ФНС
- 18:50 18.02.2026
- Разминирование аэропорта города Луганска практически завершено – министр Апшев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать