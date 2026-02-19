В РФ средняя пенсия по старости превысила 27 тыс. рублей — Соцфонд

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний размер пенсий по старости в России в январе 2026 года составил свыше 27 тыс. рублей. Это следует из данных Соцфонда, которые изучил ТАСС. «Средний размер назначенных пенсий по старости по состоянию на 1 января 2026 года: Российская Федерация — 27 202», — говорится в сообщении.

Средний размер пенсии по старости среди работающих граждан составил 24 447, а среди неработающих — 27 818, указывается в материалах.

В январе прошлого года средний размер пенсии в России был на две тысячи меньше — 24 979, сообщается в документах.