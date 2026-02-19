Отряды саперов МЧС создадут в Белгородской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России создаст новые подразделения разминирования в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Поручение о создании новых отрядов и увеличения существующих дал президент РФ Владимир Путин. «На первом этапе приняты решения по созданию в пределах численности, установленной для МЧС России, таких подразделений в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях, а также в ряде спасательных воинских формирований МЧС России (спасательных центрах)», — цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.