США заставили Европу «проснуться», подняв вопрос ее обороны — постпред при ЕС

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос ответственности Европы за собственную безопасность, заставив ее «проснуться». Об этом заявил постоянный представитель США при Евросоюзе (ЕС) Эндрю Паздер.

«Когда пришли [вице-президент США] Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп, настало время прекратить нажимать кнопку „отложить“ на будильнике. <…> Они подняли темы, которые заставили Европу проснуться», — сказал он в интервью телеканалу Euronews.

Дипломат уточнил, что главным вопросом, «разбудившим» Европу, стало увеличение трат входящих в НАТО членов ЕС на оборону до 5% ВВП для того, чтобы союз мог самостоятельно обеспечивать свою безопасность.