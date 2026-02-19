0
0
143
НОВОСТИ

США заставили Европу «проснуться», подняв вопрос ее обороны — постпред при ЕС

11:05 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос ответственности Европы за собственную безопасность, заставив ее «проснуться». Об этом заявил постоянный представитель США при Евросоюзе (ЕС) Эндрю Паздер.

«Когда пришли [вице-президент США] Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп, настало время прекратить нажимать кнопку „отложить“ на будильнике. <…> Они подняли темы, которые заставили Европу проснуться», — сказал он в интервью телеканалу Euronews.

Дипломат уточнил, что главным вопросом, «разбудившим» Европу, стало увеличение трат входящих в НАТО членов ЕС на оборону до 5% ВВП для того, чтобы союз мог самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 19.02.2026
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $71 за баррель
0
1
12:00 19.02.2026
Фицо заявил, что шантаж Словакии с поставками нефти не сблизит Украину с ЕС
0
23
11:32 19.02.2026
Мужчина подорвал гранату в Ростовской области при задержании, ранены двое полицейских
0
101
11:20 19.02.2026
Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному заключению по делу о мятеже
0
123
11:00 19.02.2026
Доля безналичных платежей в РФ в 2025 г. достигла 88%
0
147
10:55 19.02.2026
В Сбере искусственный интеллект автономно отрабатывает 70% киберинцидентов
0
153
10:50 19.02.2026
Сбер: более 90% кибератак можно предупредить за счет данных киберразведки
0
150
10:32 19.02.2026
Общий объем помощи Японии для Украины составляет $20 млрд — глава МИД
0
189
10:20 19.02.2026
В РФ средняя пенсия по старости превысила 27 тыс. рублей — Соцфонд
0
200
10:05 19.02.2026
Отряды саперов МЧС создадут в Белгородской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях
0
234

Возврат к списку