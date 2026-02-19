Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $71 за баррель

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $71 за баррель впервые с 29 января 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:56 мск, стоимость Brent росла на 0,97%, до $71,03 за баррель.

К 11:00 мск рост ускорился до $71,07 за баррель (+1,02%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года прибавлял 1,11% — до $65,77 за баррель.