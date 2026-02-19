ЦРУ было осведомлено на ранней стадии о планах по подрыву «Северных потоков» — Spiegel

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦРУ было якобы осведомлено на ранней стадии о планах диверсантов, совершивших подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, американские агенты якобы обсуждали планы подрывов трубопроводов с диверсантами, а затем выступили против них. Весной 2022 года в киевском районе Подол, как замечает журнал, встретились сотрудники американской внешней разведки ЦРУ и украинские специалисты по диверсионным операциям. Это, как утверждает издание, был круг доверенных лиц, они были знакомы много лет. Украинцы пришли с идеей: они хотели взорвать «Северные потоки». Американцам план, судя по всему, понравился, отмечает журнал.

За этим последовали новые встречи представителей ЦРУ с организаторами взрывов на «Северных потоках». Американцы, как утверждает Der Spiegel со ссылкой на украинские источники, знали о планах диверсии гораздо раньше, чем было известно до сих пор. Таким образом, весной 2022 года агенты США предстали перед планировщиками подрывов «Северных потоков» «как минимум благосклонными слушателями», констатирует издание. По словам источников, стороны обменивались техническими деталями диверсионной операции. Официальный представитель ЦРУ назвала это изложение «полностью и абсолютно ложным». Что именно в нем не соответствует действительности, в ЦРУ уточнять отказались, резюмирует журнал.