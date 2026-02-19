Даты следующего раунда переговоров по Украине пока неизвестны — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Даты проведения следующего раунда переговоров между Россией, США и Украиной в настоящий момент неизвестны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли хотя бы примерное понимание по датам следующего раунда.