НОВОСТИ

Даты следующего раунда переговоров по Украине пока неизвестны — Песков

14:12 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Даты проведения следующего раунда переговоров между Россией, США и Украиной в настоящий момент неизвестны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли хотя бы примерное понимание по датам следующего раунда.

