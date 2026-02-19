Доставку готовых блюд из кафе «Зерно» теперь можно заказать в Москве и Подмосковье

14:59

Жители Москвы и Подмосковья теперь могут заказывать доставку еды из фирменных кафе «Роснефти» «Зерно», расположенных на местных автозаправочных комплексах. В проекте уже участвуют более 75 заправок, услуга доступна в любом районе российской столицы, а также в таких городах Московской области, как Реутов, Люберцы, Красногорск, Мытищи, Одинцово и Балашиха. Оформлять заказы можно круглосуточно, через партнерские сервисы доставки. В ближайшее время зону доставки планируют расширить на всю Московскую область за счет подключения новых станций.

В меню доставки «Зерно» большой ассортимент блюд, например, горячие хот-доги и бургеры, сэндвичи, роллы, различные закуски, а также фирменный горячий кофе, сваренный с использованием эксклюзивного зерна из Венесуэлы. А 50 случайно выбранных заказов дополняются полезным подарком – фирменной термокружкой с символикой «Роснефти». Меню планируют пополнять, чтобы предлагать клиентам больший выбор блюд.

Отметим, что на автозаправочных комплексах «Роснефти» активно проводится цифровизация, а также внедряются системы самообслуживания. Сегодня кассы самообслуживания работают более чем в 40 регионах РФ, общее их количество – более 1500. Они популярны у клиентов из-за простоты и удобства интерфейса и на некоторых заправках на долю самообслуживания приходится свыше 60% операций. Это позволило сократить время обслуживания, и персонал заправок в результате получает возможность уделить больше внимания клиентам кафе «Зерно». Проект будет развиваться, в частности, предполагается создавать полностью автоматизированные станции и уличные терминалы, способные работать в любых климатических условиях.