Базы США на Ближнем Востоке плохо защищены от потенциального ответа Ирана — NYT

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные базы на Ближнем Востоке недостаточно защищены от удара со стороны Ирана в ответ на возможную военную операцию США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, от 30 тыс. до 40 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, включая восемь военных баз, испытывают нехватку средств противовоздушной обороны для защиты от потенциальной иранской атаки.

По словам другого собеседника издания, американские военные способны защитить свои базы и объекты союзников от любого ответа Ирана, по крайней мере, в ходе короткой кампании. Однако, по его словам, остается открытым вопрос о готовности США вести более продолжительный и масштабный военный конфликт.

Решение Белого дома в прошлом месяце отложить начало военной операции против Ирана, которое, по словам представителей администрации США, было принято после предупреждений военных о неготовности Пентагона, возможно, позволило Ирану лучше подготовиться к потенциальной атаке, отмечает газета.

Ранее телеканал CBS сообщил, что американская администрация рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.