0
0
75
НОВОСТИ

Базы США на Ближнем Востоке плохо защищены от потенциального ответа Ирана — NYT

16:12 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные базы на Ближнем Востоке недостаточно защищены от удара со стороны Ирана в ответ на возможную военную операцию США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, от 30 тыс. до 40 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, включая восемь военных баз, испытывают нехватку средств противовоздушной обороны для защиты от потенциальной иранской атаки.

По словам другого собеседника издания, американские военные способны защитить свои базы и объекты союзников от любого ответа Ирана, по крайней мере, в ходе короткой кампании. Однако, по его словам, остается открытым вопрос о готовности США вести более продолжительный и масштабный военный конфликт.

Решение Белого дома в прошлом месяце отложить начало военной операции против Ирана, которое, по словам представителей администрации США, было принято после предупреждений военных о неготовности Пентагона, возможно, позволило Ирану лучше подготовиться к потенциальной атаке, отмечает газета.

Ранее телеканал CBS сообщил, что американская администрация рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 19.02.2026
Чем дольше Зеленский будет у власти, тем меньше будет Украина — Медведев
0
10
16:00 19.02.2026
Нехватка судей в РФ составляет около 15% — Путин
0
106
15:32 19.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 265 военных
0
148
15:12 19.02.2026
Венгрия может прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину — офис Орбана
0
176
15:00 19.02.2026
Власти США фактически свернули программу по поддержке свободы в интернете — The Guardian
0
190
14:59 19.02.2026
Доставку готовых блюд из кафе «Зерно» теперь можно заказать в Москве и Подмосковье
0
186
14:32 19.02.2026
Белоруссия не увеличивает численность ВС, а оснащает их высокотехнологичным оружием — МО
0
245
14:12 19.02.2026
Даты следующего раунда переговоров по Украине пока неизвестны — Песков
0
246
14:00 19.02.2026
Экс-принц Эндрю задержан по делу Эпштейна — Би-би-си
0
283
13:32 19.02.2026
Число уволившихся из МВД РФ в прошлом году на 40% превысило число поступивших на службу
0
322

Возврат к списку