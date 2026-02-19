Базы США на Ближнем Востоке плохо защищены от потенциального ответа Ирана — NYT
16:12 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные базы на Ближнем Востоке недостаточно защищены от удара со стороны Ирана в ответ на возможную военную операцию США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Пентагоне.
По его данным, от 30 тыс. до 40 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, включая восемь военных баз, испытывают нехватку средств противовоздушной обороны для защиты от потенциальной иранской атаки.
По словам другого собеседника издания, американские военные способны защитить свои базы и объекты союзников от любого ответа Ирана, по крайней мере, в ходе короткой кампании. Однако, по его словам, остается открытым вопрос о готовности США вести более продолжительный и масштабный военный конфликт.
Решение Белого дома в прошлом месяце отложить начало военной операции против Ирана, которое, по словам представителей администрации США, было принято после предупреждений военных о неготовности Пентагона, возможно, позволило Ирану лучше подготовиться к потенциальной атаке, отмечает газета.
Ранее телеканал CBS сообщил, что американская администрация рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.
НОВОСТИ
- 16:32 19.02.2026
- Чем дольше Зеленский будет у власти, тем меньше будет Украина — Медведев
- 16:00 19.02.2026
- Нехватка судей в РФ составляет около 15% — Путин
- 15:32 19.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 265 военных
- 15:12 19.02.2026
- Венгрия может прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину — офис Орбана
- 15:00 19.02.2026
- Власти США фактически свернули программу по поддержке свободы в интернете — The Guardian
- 14:59 19.02.2026
- Доставку готовых блюд из кафе «Зерно» теперь можно заказать в Москве и Подмосковье
- 14:32 19.02.2026
- Белоруссия не увеличивает численность ВС, а оснащает их высокотехнологичным оружием — МО
- 14:12 19.02.2026
- Даты следующего раунда переговоров по Украине пока неизвестны — Песков
- 14:00 19.02.2026
- Экс-принц Эндрю задержан по делу Эпштейна — Би-би-си
- 13:32 19.02.2026
- Число уволившихся из МВД РФ в прошлом году на 40% превысило число поступивших на службу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать