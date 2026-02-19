0
НОВОСТИ

Венгрия может прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину — офис Орбана

15:12 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии допускает возможность прекращения подачи на Украину газа и электроэнергии вслед за прекращением поставок дизельного топлива в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил на брифинге для журналистов глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, отметив, что действия украинских властей являются неприемлемыми.

Он напомнил, что 18 февраля правительство Венгрии объявило, что не будет поставлять на Украинцу дизельное топливо до тех пор, пока не возобновится транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы также изучаем возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа», — сказал Гуйяш.

