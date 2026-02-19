Венгрия может прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину — офис Орбана
15:12 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрии допускает возможность прекращения подачи на Украину газа и электроэнергии вслед за прекращением поставок дизельного топлива в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил на брифинге для журналистов глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш, отметив, что действия украинских властей являются неприемлемыми.
Он напомнил, что 18 февраля правительство Венгрии объявило, что не будет поставлять на Украинцу дизельное топливо до тех пор, пока не возобновится транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы также изучаем возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа», — сказал Гуйяш.
НОВОСТИ
- 16:12 19.02.2026
- Базы США на Ближнем Востоке плохо защищены от потенциального ответа Ирана — NYT
- 16:00 19.02.2026
- Нехватка судей в РФ составляет около 15% — Путин
- 15:32 19.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 265 военных
- 15:00 19.02.2026
- Власти США фактически свернули программу по поддержке свободы в интернете — The Guardian
- 14:59 19.02.2026
- Доставку готовых блюд из кафе «Зерно» теперь можно заказать в Москве и Подмосковье
- 14:32 19.02.2026
- Белоруссия не увеличивает численность ВС, а оснащает их высокотехнологичным оружием — МО
- 14:12 19.02.2026
- Даты следующего раунда переговоров по Украине пока неизвестны — Песков
- 14:00 19.02.2026
- Экс-принц Эндрю задержан по делу Эпштейна — Би-би-си
- 13:32 19.02.2026
- Число уволившихся из МВД РФ в прошлом году на 40% превысило число поступивших на службу
- 13:12 19.02.2026
- ЦРУ было осведомлено на ранней стадии о планах по подрыву «Северных потоков» — Spiegel
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать