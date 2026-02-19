ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 265 военных
15:32 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 265 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 220 военнослужащих, «Запад» — до 185, «Южная» — свыше 115, «Центр» — до 350, «Восток» — до 375, «Днепр» — до 20 военнослужащих.
