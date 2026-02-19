16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский напрасно беспокоится о том, чтобы удержать власть: он служит «полезным идиотом» для США. И чем дольше он будет руководить из Киева, тем меньше будет территория Украины, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Зеленая моль обеспокоена интервью [бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия] Залужного и пристает к янки по вопросу выборов на Украине, опасаясь, что Россия хочет прихлопнуть киевского жучка, — написал Медведев по-английски в соцсети X. — США плевать на выборы, просто двухбитный клоун — полезный идиот».

«Чем дольше он у власти, тем меньше будет „Украина“, — заключил зампред Совбеза РФ.