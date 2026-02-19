Чем дольше Зеленский будет у власти, тем меньше будет Украина — Медведев
16:32 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский напрасно беспокоится о том, чтобы удержать власть: он служит «полезным идиотом» для США. И чем дольше он будет руководить из Киева, тем меньше будет территория Украины, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Зеленая моль обеспокоена интервью [бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия] Залужного и пристает к янки по вопросу выборов на Украине, опасаясь, что Россия хочет прихлопнуть киевского жучка, — написал Медведев по-английски в соцсети X. — США плевать на выборы, просто двухбитный клоун — полезный идиот».
«Чем дольше он у власти, тем меньше будет „Украина“, — заключил зампред Совбеза РФ.
НОВОСТИ
- 16:12 19.02.2026
- Базы США на Ближнем Востоке плохо защищены от потенциального ответа Ирана — NYT
- 16:00 19.02.2026
- Нехватка судей в РФ составляет около 15% — Путин
- 15:32 19.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 265 военных
- 15:12 19.02.2026
- Венгрия может прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину — офис Орбана
- 15:00 19.02.2026
- Власти США фактически свернули программу по поддержке свободы в интернете — The Guardian
- 14:59 19.02.2026
- Доставку готовых блюд из кафе «Зерно» теперь можно заказать в Москве и Подмосковье
- 14:32 19.02.2026
- Белоруссия не увеличивает численность ВС, а оснащает их высокотехнологичным оружием — МО
- 14:12 19.02.2026
- Даты следующего раунда переговоров по Украине пока неизвестны — Песков
- 14:00 19.02.2026
- Экс-принц Эндрю задержан по делу Эпштейна — Би-би-си
- 13:32 19.02.2026
- Число уволившихся из МВД РФ в прошлом году на 40% превысило число поступивших на службу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать