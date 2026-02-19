0
Власти США фактически свернули программу по поддержке свободы в интернете — The Guardian

15:00 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США значительно сократили финансирование программы по поддержке свободы в интернете, которую курирует Госдеп. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

«Программу практически свернули. В этом году они не выделили ни одного гранта», — сказал бывший американский чиновник.

По его данным, некоторые компании, разрабатывающие технологии для обхода иностранных блокировок, были вынуждены сократить штат, ряд других работают без оплаты, надеясь, что финансирование восстановится.

Издание подчеркнуло, что в рамках этой программы Госдеп финансировал создание и продвижение мессенджера Signal и браузера Tor.

