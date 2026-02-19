Дмитриев опроверг, что РФ предложила США проекты на $12 трлн «в обмен» на снятие санкций

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг, что Россия предлагает США проекты на $12 триллионов «в обмен» на снятие санкций.

«The Economist выпустил фейковый вброс: якобы Россия предлагает США проекты на $12 триллионов „в обмен“ на снятие санкций. Это неверно. Снятие санкций в итоге будет продиктовано интересами самих США: американские компании уже потеряли уйдя с российского рынка свыше $300 млрд», — написал он в своем канале в мессенджере Max.