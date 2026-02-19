В РФ только 50% работодателей смогут профинансировать пребывание трудовых мигрантов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 50% работодателей в России смогут профинансировать пребывание в стране трудовых мигрантов, обеспечивая им, в том числе, медицинскую страховку. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

«У нас максимум, по моему предположению, 50% работодателей сможет профинансировать его [трудового мигранта] пребывание здесь, в Российской Федерации, обеспечить ему медицинскую страховку и все остальное прочее», — сказал министр, комментируя эксперимент по организованному набору трудовых мигрантов.