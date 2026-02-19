Мужчина подорвал гранату в Ростовской области при задержании, ранены двое полицейских
11:32 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими в Ростовской области, он погиб на месте, двое сотрудников получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Мужчина находился в розыске, инцидент произошел при задержании, он погиб, двое полицейских получили травмы», — сказал собеседник агентства.
