Мужчина подорвал гранату в Ростовской области при задержании, ранены двое полицейских

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими в Ростовской области, он погиб на месте, двое сотрудников получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Мужчина находился в розыске, инцидент произошел при задержании, он погиб, двое полицейских получили травмы», — сказал собеседник агентства.