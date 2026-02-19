Сбер: более 90% кибератак можно предупредить за счет данных киберразведки

10:50

Фото пресс-службы Сбера

Киберразведка – основа современной кибербезопасности. Более 90% кибератак можно предупредить за счет данных киберразведки или, как ее еще называют, Threat Intelligence (TI), поэтому Сбер активно анализирует информацию о возможных угрозах и методах противодействия и делится полученной информацией с рынком. Об этом журналистам на полях Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал вице-президент по кибербезопасности Сбербанка

«Сбер уже перешел от реактивной к проактивной кибербезопасности, которая подразумевает прогнозирование, срыв и нейтрализацию угрозы до начала атаки, – отметил он. – Действовать на опережение нам позволяет внутренняя “Платформа киберразведки”, которая использует подход AI-Powered Threat Intelligence. Мы ежедневно с помощью ИИ обрабатываем более 1500 источников информации и каждый час получаем более 1000 сообщений о новых киберугрозах и технологиях на разных языках».

Например, киберразведка позволяет выявлять и блокировать серверы злоумышленников до начала их использования в атаках, выявлять фишинговые домены еще до появления на них контента, а также детектировать неизвестные угрозы. ИИ собирает данные, обогащает их контекстом, прогнозирует угрозы и составляет рекомендации по их устранению. Всё это позволяет нам выявлять атаки предиктивно ― до их начала.

По словам Сергея Лебедя, внутренняя «Платформа киберразведки» ― это фундамент, на котором также работает X Threat Intelligence, разработанная Сбером и бесплатно доступная всему рынку платформа управления киберугрозами.

«К нашей платформе X Threat Intelligence уже подключено более 500 организаций, – рассказал он. – В 2025 году на ней мы дополнительно реализовали мониторинг утечек и контроль внешнего периметра подключенных к ней организаций с предупреждением о DDoS-атаках. Я полагаю, что возможностями этой доступной беслпатной платформы следует активнее пользоваться всем компаниям страны вне зависимости от их отрасли и масштаба».