Сбер: более 90% кибератак можно предупредить за счет данных киберразведки
10:50 19.02.2026
|Фото пресс-службы Сбера
«Сбер уже перешел от реактивной к проактивной кибербезопасности, которая подразумевает прогнозирование, срыв и нейтрализацию угрозы до начала атаки, – отметил он. – Действовать на опережение нам позволяет внутренняя “Платформа киберразведки”, которая использует подход AI-Powered Threat Intelligence. Мы ежедневно с помощью ИИ обрабатываем более 1500 источников информации и каждый час получаем более 1000 сообщений о новых киберугрозах и технологиях на разных языках».
Например, киберразведка позволяет выявлять и блокировать серверы злоумышленников до начала их использования в атаках, выявлять фишинговые домены еще до появления на них контента, а также детектировать неизвестные угрозы. ИИ собирает данные, обогащает их контекстом, прогнозирует угрозы и составляет рекомендации по их устранению. Всё это позволяет нам выявлять атаки предиктивно ― до их начала.
По словам Сергея Лебедя, внутренняя «Платформа киберразведки» ― это фундамент, на котором также работает X Threat Intelligence, разработанная Сбером и бесплатно доступная всему рынку платформа управления киберугрозами.
«К нашей платформе X Threat Intelligence уже подключено более 500 организаций, – рассказал он. – В 2025 году на ней мы дополнительно реализовали мониторинг утечек и контроль внешнего периметра подключенных к ней организаций с предупреждением о DDoS-атаках. Я полагаю, что возможностями этой доступной беслпатной платформы следует активнее пользоваться всем компаниям страны вне зависимости от их отрасли и масштаба».
