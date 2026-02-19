Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному заключению по делу о мятеже
11:20 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к пожизненному заключению по делу о мятеже в декабре 2024 года. Вердикт вынес сегодня Центральный районный суд Сеула, передает агентство Рёнхап.
По этой статье в уголовном кодексе предусмотрена лишь смертная казнь или пожизненное заключение. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.
НОВОСТИ
- 12:00 19.02.2026
- Фицо заявил, что шантаж Словакии с поставками нефти не сблизит Украину с ЕС
- 11:32 19.02.2026
- Мужчина подорвал гранату в Ростовской области при задержании, ранены двое полицейских
- 11:05 19.02.2026
- США заставили Европу «проснуться», подняв вопрос ее обороны — постпред при ЕС
- 11:00 19.02.2026
- Доля безналичных платежей в РФ в 2025 г. достигла 88%
- 10:55 19.02.2026
- В Сбере искусственный интеллект автономно отрабатывает 70% киберинцидентов
- 10:50 19.02.2026
- Сбер: более 90% кибератак можно предупредить за счет данных киберразведки
- 10:32 19.02.2026
- Общий объем помощи Японии для Украины составляет $20 млрд — глава МИД
- 10:20 19.02.2026
- В РФ средняя пенсия по старости превысила 27 тыс. рублей — Соцфонд
- 10:05 19.02.2026
- Отряды саперов МЧС создадут в Белгородской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях
- 10:00 19.02.2026
- Трамп еще не принял окончательного решения относительно удара по Ирану — CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать