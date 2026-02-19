Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному заключению по делу о мятеже

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к пожизненному заключению по делу о мятеже в декабре 2024 года. Вердикт вынес сегодня Центральный районный суд Сеула, передает агентство Рёнхап.

По этой статье в уголовном кодексе предусмотрена лишь смертная казнь или пожизненное заключение. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.