Среднее значение РФ по уровню материнской смертности в 7,4 раза ниже среднемирового — АСИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средние значения уровня материнской смертности в России в 7,4 раза ниже среднемировых показателей. Об этом на заседании наблюдательного совета АСИ сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева.

«Среднее значение России по уровню материнской смертности в 7,4 раза ниже среднемирового», — сказала она.