Школьник в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семиклассник в школе в городе Александровске Пермского края ранил ножом сверстника, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

«Сегодня в СОШ № 1 Александровска семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное», — сообщил глава Прикамья.