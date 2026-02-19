Школьник в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии
09:05 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семиклассник в школе в городе Александровске Пермского края ранил ножом сверстника, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
«Сегодня в СОШ № 1 Александровска семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Сейчас пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Стараемся сделать все возможное», — сообщил глава Прикамья.
