113 украинских БПЛА сбито над регионами РФ за ночь — Минобороны

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над регионами России, из них 50 — над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 50 БПЛА — над территорией Брянской области, 35 БПЛА — над территорией Смоленской области, 12 БПЛА — над территорией Тверской области, 10 БПЛА — над территорией Новгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ленинградской области, два БПЛА — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.