0
0
165
НОВОСТИ

113 украинских БПЛА сбито над регионами РФ за ночь — Минобороны

09:00 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над регионами России, из них 50 — над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 50 БПЛА — над территорией Брянской области, 35 БПЛА — над территорией Смоленской области, 12 БПЛА — над территорией Тверской области, 10 БПЛА — над территорией Новгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ленинградской области, два БПЛА — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 19.02.2026
В РФ средняя пенсия по старости превысила 27 тыс. рублей — Соцфонд
0
40
10:05 19.02.2026
Отряды саперов МЧС создадут в Белгородской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях
0
87
10:00 19.02.2026
Трамп еще не принял окончательного решения относительно удара по Ирану — CNN
0
104
09:32 19.02.2026
Среднее значение РФ по уровню материнской смертности в 7,4 раза ниже среднемирового — АСИ
0
140
09:20 19.02.2026
США выводят все свои войска из Сирии — WSJ
0
175
09:05 19.02.2026
Школьник в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии
0
188
21:40 18.02.2026
Во Франции в руках злоумышленника могли оказаться данные более чем миллиона владельцев банковских счетов - СМИ
0
727
21:10 18.02.2026
Власти Венгрии сообщили на какой срок стране хватит запасов нефти
0
740
20:45 18.02.2026
Малый бизнес не будут штрафовать за ошибки в отчетности в первый период – ФНС
0
686
18:50 18.02.2026
Разминирование аэропорта города Луганска практически завершено – министр Апшев
0
794

Возврат к списку