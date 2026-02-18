Власти Венгрии сообщили на какой срок стране хватит запасов нефти
21:10 18.02.2026 Источник: Интерфакс
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что стране хватит запасов нефти более чем на три месяца. "Запасов Венгрии будет достаточно более чем на три месяца", - приводит его слова представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
Сийярто также заявил, что правительство предприняло все необходимые меры для обеспечения надежности поставок в Венгрию нефти и других энергоресурсов.
