Власти Венгрии сообщили на какой срок стране хватит запасов нефти

21:10 18.02.2026 Источник: Интерфакс

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что стране хватит запасов нефти более чем на три месяца. "Запасов Венгрии будет достаточно более чем на три месяца", - приводит его слова представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Сийярто также заявил, что правительство предприняло все необходимые меры для обеспечения надежности поставок в Венгрию нефти и других энергоресурсов.

