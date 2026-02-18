НАТО отрабатывает переброску подкреплений в ходе высадки морского десанта на севере ФРГ
16:12 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высадка морского десанта на балтийском побережье федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии началась в рамках масштабных военных учений НАТО Steadfast Dart 26. С утра участвующие партнеры по альянсу перебрасывают подкрепления сил быстрого реагирования Allied Reaction Force на берег через военный полигон Путлос, расположенный недалеко от острова Фемарн, передает агентство DPA.
Операцию начали водолазы и спецназ, после чего будут задействованы десантные катера. По данным НАТО, в морской десантной операции участвуют 15 кораблей и 2,6 тыс. военнослужащих. Среди наблюдателей за учениями присутствует министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Steadfast Dart 26 — крупнейшие учения НАТО в этом году. Союзники демонстрируют, как войска из Южной Европы могут быть оперативно переброшены ближе к восточному флангу альянса. Маневры проходят без прямого участия США. В общей сложности в учениях принимают участие около 10 тыс. военнослужащих воздушных, сухопутных, военно-морских сил и сил специальных операций, 17 кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, 1,5 тыс. единиц военной техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.
Маневры проходят под командованием генерала Бундесвера (ВС ФРГ) Инго Герхарца. Для недавно созданных Allied Reaction Force это будут первые учения под управлением командования НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), в ведение которого входит Германия и восточный фланг альянса.
