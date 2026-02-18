Разминирование аэропорта города Луганска практически завершено – министр Апшев

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по разминированию территории аэропорта города Луганска практически завершены. Об этом ТАСС на полях I ежегодного конгресса «Дороги Донбасса» сообщил министр инфраструктуры и транспорта республики Альберт Апшев.

«У нас, на самом деле, еще раз повторюсь, есть программа восстановления нашей воздушной гавани. Она подразумевает с 2028 по 2030 год реализацию данного проекта. Необходимые мероприятия по разминированию практически завершены. Земля разграничена», — сказал он.