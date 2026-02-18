Офис Зеленского уговаривал Залужного отказаться от откровений в интервью AP — депутат Рады
17:12 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новое интервью бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании западным СМИ — в этот раз агентству Associated Press (AP) — вызовет негативную реакцию в офисе Владимира Зеленского. Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), за несколько дней до выхода текста власти Украины пытались уговорить экс-главкома отказаться от своих слов.
«Ух, вышло интервью Залужного. Сейчас будет на Банковой (на Банковой улице в Киеве расположен офис Зеленского, название стало нарицательным — прим. ТАСС) весело», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале.
По его информации, интервью Залужного было записано до Мюнхенской конференции по безопасности и в течение нескольких дней офис Зеленского пытался убедить Залужного отказаться от своих слов, однако тот не согласился. «Ему звонили все: от министров до ближнего окружения Зеленского. Сам Зеленский так и не позвонил», — написал депутат. Теперь, по его словам, связанные с Банковой телеграм-каналы ждут команду, как реагировать на откровения экс-главкома.
В интервью Залужный, в частности, рассказал о глубоком расколе с Зеленским и обвинил его в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По словам экс-главкома, Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые силы и вооружения, чтобы сконцентрировать их на одном направлении. Кроме того, Залужный описал эпизод 2022 года, когда противостояние достигло апогея и сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в его офис, устроив там обыск, а сам он вынужден был пригрозить офису Зеленского, что вызовет подкрепление и отобьет командный центр.
Залужного неоднократно называли вероятным главным соперником Зеленского в случае проведения президентских выборов. Ряд наблюдателей связывали его отставку с поста главкома ВСУ в феврале 2024 года и последовавшую за этим «ссылку» на должность посла в Лондоне именно с желанием Зеленского избавиться от сильного конкурента. Однако, по данным опросов общественного мнения, Залужный по-прежнему опережает Зеленского.
