Фицо заявил, что Словакия может приостановить поставки электроэнергии на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия может отказаться от поставок электроэнергии на Украину из-за прекращения киевскими властями транзита в республику нефти по трубопроводу «Дружба».

«Если [Владимиру] Зеленскому кажется, что это (поставки нефти по „Дружбе“ — прим. ТАСС) не имеет никакой ценности и это ему не нужно, то мы в свою очередь можем принять иное решение — отказаться от сотрудничества [с Украиной] в области поставок электроэнергии», — сказал Фицо, слова которого привело инофомацинное агентство TASR.

Поставки в Словакию российской нефти по «Дружбе» были прерваны с начала февраля. Словацкое правительство в среду объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.