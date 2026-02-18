0
Фицо заявил, что Словакия может приостановить поставки электроэнергии на Украину

16:00 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия может отказаться от поставок электроэнергии на Украину из-за прекращения киевскими властями транзита в республику нефти по трубопроводу «Дружба».

«Если [Владимиру] Зеленскому кажется, что это (поставки нефти по „Дружбе“ — прим. ТАСС) не имеет никакой ценности и это ему не нужно, то мы в свою очередь можем принять иное решение — отказаться от сотрудничества [с Украиной] в области поставок электроэнергии», — сказал Фицо, слова которого привело инофомацинное агентство TASR.

Поставки в Словакию российской нефти по «Дружбе» были прерваны с начала февраля. Словацкое правительство в среду объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.

