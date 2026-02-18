Поставки электроэнергии из РФ в Абхазию будут продлены — Гунба
16:32 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Абхазии Бадра Гунба завершил свой рабочий визит в Москву. В ходе него была достигнута договоренность о продлении поставок электроэнергии из РФ в Абхазию после 25 февраля, сообщила пресс-служба президента.
«Завершился рабочий визит в Российскую Федерацию президента Республики Абхазия Бадры Гунбы. В Москве состоялась встреча главы абхазского государства с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что Российская Федерация окажет содействие в обеспечении Республики Абхазия электроэнергией до момента восстановления уровня воды в Джварском водохранилище, необходимого для выработки требуемого объема электроэнергии станцией ИнгурГЭС. В этой связи будет продлен срок социального перетока электроэнергии из Российской Федерации, действие которого истекает 25 февраля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что объем электроэнергии, который предоставит Россия для покрытия дефицита, будет возвращен в энергосистему в летний период, когда вырабатываемый объем ИнгурГЭС будет достаточным.
