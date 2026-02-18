В Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти — портал Pravda

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Словакии объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

Объявление в Словакии кризисной ситуации стало, как отметил портал, реакцией на перебои с поставками в республику нефти по трубопроводу «Дружба». Энергосырье по нему перестало поступать с начала текущего месяца.