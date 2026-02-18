0
0
89
НОВОСТИ

Банки РФ ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций — Набиуллина

14:00 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки приостанавливают порядка 330 тысяч подозрительных операций ежемесячно. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Крупнейшие банки <…> ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч операций. Это каждый месяц. В прошлом году это было около 300 тысяч», — отметила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 18.02.2026
Объемы кредитного мошенничества упали на 40% в результате принятых мер — Набиуллина
0
32
14:20 18.02.2026
Сбер: Для борьбы с мошенничеством нужно объединять усилия банков, операторов связи и правоохранительных органов
0
70
14:12 18.02.2026
РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена — Песков
0
86
13:32 18.02.2026
В США активно изучают сценарии возможного снятия санкций с РФ — The Economist
0
160
13:20 18.02.2026
Сбер: Кибермошенничество впервые стало менее рентабельным для преступников
0
145
13:15 18.02.2026
СберПрайм возглавил рейтинг мультисервисных подписок в России
0
147
13:12 18.02.2026
Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время — Мединский
0
186
13:08 18.02.2026
В Сбере рассчитывают на скорейшее принятие второго пакета мер против кибермошенников
0
172
13:00 18.02.2026
ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области, Харьковку в Сумской области
0
189
12:32 18.02.2026
ЕГЭ по истории в 2027 году будет превалирующим для поступления на гуманитарные факультеты
0
238

Возврат к списку