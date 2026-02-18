Банки РФ ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций — Набиуллина

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки приостанавливают порядка 330 тысяч подозрительных операций ежемесячно. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Крупнейшие банки <…> ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч операций. Это каждый месяц. В прошлом году это было около 300 тысяч», — отметила она.