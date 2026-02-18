РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия развивает свои отношения с Кубой, дорожит ими и намерена оказывать острову поддержку в тяжелые времена. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы имеем наши отношения с Кубой, мы очень дорожим этими отношениями», — прокомментировал он тему американской блокады острова.

«И имеем в виду их дальше развивать — конечно же, во время тяжелых времен оказывая соответствующую помощь нашим друзьям», — добавил представитель Кремля.