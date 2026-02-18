РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена — Песков
14:12 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия развивает свои отношения с Кубой, дорожит ими и намерена оказывать острову поддержку в тяжелые времена. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы имеем наши отношения с Кубой, мы очень дорожим этими отношениями», — прокомментировал он тему американской блокады острова.
«И имеем в виду их дальше развивать — конечно же, во время тяжелых времен оказывая соответствующую помощь нашим друзьям», — добавил представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 14:32 18.02.2026
- Объемы кредитного мошенничества упали на 40% в результате принятых мер — Набиуллина
- 14:20 18.02.2026
- Сбер: Для борьбы с мошенничеством нужно объединять усилия банков, операторов связи и правоохранительных органов
- 14:00 18.02.2026
- Банки РФ ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций — Набиуллина
- 13:32 18.02.2026
- В США активно изучают сценарии возможного снятия санкций с РФ — The Economist
- 13:20 18.02.2026
- Сбер: Кибермошенничество впервые стало менее рентабельным для преступников
- 13:15 18.02.2026
- СберПрайм возглавил рейтинг мультисервисных подписок в России
- 13:12 18.02.2026
- Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время — Мединский
- 13:08 18.02.2026
- В Сбере рассчитывают на скорейшее принятие второго пакета мер против кибермошенников
- 13:00 18.02.2026
- ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области, Харьковку в Сумской области
- 12:32 18.02.2026
- ЕГЭ по истории в 2027 году будет превалирующим для поступления на гуманитарные факультеты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать