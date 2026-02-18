СберПрайм возглавил рейтинг мультисервисных подписок в России

13:15

Подписка СберПрайм https://www.sberbank.ru/sberprime возглавила рейтинг мультисервисных подписок Frank RG. Аналитики Frank RG присвоили ей первое место в номинации «Самая сбалансированная подписка» за оптимальное сочетание цены, наполнения, оценки пользователей и реальной выгоды для клиентов. По итогам 2025 года СберПрайм также занял лидерскую позиции в интегральном рейтинге, возглавив его в регионах. Кроме того, на первое место по используемой выгоде среди клиентов с высоким доходом в минувшем году вышла подписка СберПрайм+.

Методика рейтинга сбалансированности воплощает принцип «цена–качество». Эксперты делят баллы интегрального рейтинга на стоимость годовой подписки. Итоговая цифра показывает, сколько баллов полезности клиент покупает за каждые 100 рублей, то есть насколько подписка эффективна для пользователя. Рост популярности подписки СберПрайм в 2025 году связан с развитием наполнения и новыми возможностями в части как финансовых сервисов, так и лайфстайл-сервисов:

– «Поделиться подпиской с близкими» — пользователи СберПрайм, а позже и СберПрайм+, получили возможность бесплатно добавлять в подписку до трёх человек — родственников или друзей;

– «Выгодные поездки на электросамокатах Whoosh» — старт поездок для подписчиков стал бесплатным, а минуты — до 50% выгоднее;

– «Кешбэк 15% в Афише» — подписчики получили возможность покупать билеты на любые мероприятия с повышенным кешбэком бонусами Спасибо.

Подписчики СберПрайм+ получили индивидуальные улучшения: бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам в ЛитРес,

две бесплатные медицинские консультации в СберЗдоровье и кешбэк до 20% при заправке автомобиля с сервисом «Заправь Авто».

Сегодня СберПрайм формирует комплексную экосистему для жизни, помогая пользоваться сервисами и получать выгоду за повседневные траты — от заказа еды и продуктов до организации досуга. Так, ежемесячно с подпиской пользователь выбирает в приложении СберБанк Онлайн пять категорий вместо трех и получает за них повышенный кешбэк бонусами Спасибо, которыми можно оплачивать до 99% стоимости покупок в партнерских сервисах. В результате выгода может составить до 10 тыс. руб. в месяц.

Подписка открывает доступ к кино и сериалам без рекламы в Okko, музыке и подкастам в музыкальном сервисе Звук, кешбэку и дополнительным условиям в каршеринге Ситидрайв, сервисах онлайн-заказов Самокат и Купер, сервисе бронирования Отелло.

С Праймом подписчики получают больше возможностей в финансовых сервисах. Уведомления по счетам СберКарт и их обслуживание становятся бесплатными, а платежи и переводы клиентам Сбера до 500 000 ₽ в месяц — без комиссии.

Накопления тоже приносят больше выгоды: надбавка к ставке по СберВкладу составляет +0,5 процентных пункта, а по Накопительному счёту — +1 процентный пункт.

«Мы продолжаем развивать продукт, который экономит время и деньги, – сказала Анна Кашницкая, лидер Прайма. – Первое место в рейтинге Frank RG по сбалансированности подтверждает, что мы выбрали верное направление. Чтобы сделать подписку оптимальной, мы анализируем реальные привычки клиентов и помогаем им решать повседневные задачи с помощью универсального решения, которым к тому же можно пользоваться вместе с близкими. Лидерство в регионах и среди клиентов с высоким доходом доказывает, что подписка находит отклик у самой разной аудитории. Сегодня СберПрайм выбрали уже более 24 млн россиян, и число подписчиков растёт с каждым месяцем».

Frank RG — исследовательское агентство в области финансового рынка и розничного бизнеса. Эксперты агентства регулярно анализируют рынок подписок в России. В основу рейтинга ложатся данные опросов пользователей, экспертные оценки и анализ условий сервисов. Исследования Frank RG помогают клиентам ориентироваться в многообразии предложений.