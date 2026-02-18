ЕГЭ по истории в 2027 году будет превалирующим для поступления на гуманитарные факультеты
12:32 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕГЭ по истории станет превалирующим при поступлении в вузы на гуманитарные направления в 2027 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Выпускник 9-го класса должен знать о том, что его ждет на ЕГЭ через 2 года, серьезным изменениям не должен подвергаться и выпускник 10-го класса. Поэтому у нас 2026 год — переходный, <…> а вот в 2027 году уже будут изменения, связанные с тем, что история будет превалирующим предметом при поступлении на гуманитарное направление. И здесь ребята, которые осенью пришли в 10-й класс, об этом знают, мы не раз об этом в информационном поле говорили», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году.
