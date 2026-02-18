Внедрение компанией «РН-Юганскнефтегаз» энергоэффективных технологий принесло эффект в 3 миллиарда рублей

12:22

Крупнейший добывающий актив «Роснефти», компания «РН-Юганскнефтегаз», в 2025 году сократила потребление электроэнергии на 565 млн кВт·ч, что на 11% превышает показатель прошлого года. Это позволило добиться экономического эффекта более чем в 3 млрд руб.

Например, в результате поэтапного переоборудования более 80% установок центробежных насосов были оснащены энергоэффективными вентильными и высоковольтными электродвигателями. Использование нового оборудования и технологий на механизированном фонде добычи позволило в 2025 году сэкономить 273 млн кВт·ч. В том числе современные насосные установки с повышенным коэффициентом полезного действия позволили сократить потребление на более 97 млн кВтч.

На фонде механизированной добычи эффективной оказалась и установка электроцентробежных насосов, оснащенных газосепараторами, снижающими энергопотребление, а также использование трансформаторов с низкими энергопотерями и оптимизация сечения погружного кабеля.

А сокращение потребления энергоресурсов в системах поддержания пластового давления, первичной подготовки нефти, электро-теплоснабжения позволила «РН-Юганскнефтегазу» сэкономить 9 тыс. тонн условного топлива.

Отметим, что в компании «РН-Юганскнефтегаз» действует единая система энергетического менеджмента, в 2025 году успешно прошедшая ресертификационный аудит по стандарту ГОСТ Р ИСО 50001-2023. В прошлом году обучение по направлению «Энергосбережение и энергоэффективность» прошли 115 работников, которые теперь занимаются внедрением полученных знаний. Например, критерии энергоэффективности учитывают при проектировании, реконструкции или модернизации производственных и социальных объектов, а также закупке материалов.

Напомним, что повышение эффективности работы производственных активов стало одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть - 2030» и предприятия компании планомерно сокращают энергопотребление, оптимизируют электрические нагрузки и тепловые процессы.

