Внедрение компанией «РН-Юганскнефтегаз» энергоэффективных технологий принесло эффект в 3 миллиарда рублей
12:22 18.02.2026
Крупнейший добывающий актив «Роснефти», компания «РН-Юганскнефтегаз», в 2025 году сократила потребление электроэнергии на 565 млн кВт·ч, что на 11% превышает показатель прошлого года. Это позволило добиться экономического эффекта более чем в 3 млрд руб.
Например, в результате поэтапного переоборудования более 80% установок центробежных насосов были оснащены энергоэффективными вентильными и высоковольтными электродвигателями. Использование нового оборудования и технологий на механизированном фонде добычи позволило в 2025 году сэкономить 273 млн кВт·ч. В том числе современные насосные установки с повышенным коэффициентом полезного действия позволили сократить потребление на более 97 млн кВтч.
На фонде механизированной добычи эффективной оказалась и установка электроцентробежных насосов, оснащенных газосепараторами, снижающими энергопотребление, а также использование трансформаторов с низкими энергопотерями и оптимизация сечения погружного кабеля.
А сокращение потребления энергоресурсов в системах поддержания пластового давления, первичной подготовки нефти, электро-теплоснабжения позволила «РН-Юганскнефтегазу» сэкономить 9 тыс. тонн условного топлива.
Отметим, что в компании «РН-Юганскнефтегаз» действует единая система энергетического менеджмента, в 2025 году успешно прошедшая ресертификационный аудит по стандарту ГОСТ Р ИСО 50001-2023. В прошлом году обучение по направлению «Энергосбережение и энергоэффективность» прошли 115 работников, которые теперь занимаются внедрением полученных знаний. Например, критерии энергоэффективности учитывают при проектировании, реконструкции или модернизации производственных и социальных объектов, а также закупке материалов.
Напомним, что повышение эффективности работы производственных активов стало одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть - 2030» и предприятия компании планомерно сокращают энергопотребление, оптимизируют электрические нагрузки и тепловые процессы.
НОВОСТИ
- 13:00 18.02.2026
- ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области, Харьковку в Сумской области
- 12:32 18.02.2026
- ЕГЭ по истории в 2027 году будет превалирующим для поступления на гуманитарные факультеты
- 12:20 18.02.2026
- ЕГЭ по профильной математике в 2026 г. выбрали на 10% больше школьников — Музаев
- 12:08 18.02.2026
- Сбер ежемесячно блокирует 80-100 тысяч карт дропперов
- 12:05 18.02.2026
- Из тарифов на ЖКУ за год исключено 51 млрд руб. экономически необоснованных затрат — ФАС
- 12:00 18.02.2026
- Нужно постоянно контролировать цены на социально значимые товары — Мишустин
- 11:32 18.02.2026
- Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось — глава ФАС
- 11:20 18.02.2026
- Украина ввела санкции против Лукашенко
- 11:05 18.02.2026
- В 2025 году в России произошло на 13% меньше утечек данных — глава Минцифры
- 11:00 18.02.2026
- Россия и Иран с 1 апреля начнут реализацию ж/д линии Решт — Астара
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать